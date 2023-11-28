Ankara'nın Güdül ilçesinde Ankara keçisi üretim merkezi için toplantı düzenlendi

Ankara'nın Güdül ilçesinde Ankara keçisinin varlığının artırılmasına yönelik toplantı düzenlendi. İlçede kurulması planlanan Ankara keçisi üretim merkezi ile ilgili AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın da katılımıyla belediyede toplantı düzenlendi. Hayata geçirilecek proje konusunda katılımcılar görüş bildirdi, ilçede Ankara keçisinin geliştirilmesi, ürünlerinin değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde Ankara keçisinin varlığının artırılmasına yönelik toplantı düzenlendi.

İlçede kurulması planlanan Ankara keçisi üretim merkezi ile ilgili AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın da katılımıyla belediyede toplantı düzenlendi.

Toplantıya Kaymakam Barış Aytürk, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Tarım ve Orman Bakanlığı Proje Geliştirme ve Altyapı Daire Başkan Vekili Ahmet Özden, Ankara Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma birimi başkanı Zekai Efeoğlu, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Muhammet Eren Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Karaman ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Hikmet Kalaycıoğlu katıldı.

Hayata geçirilecek proje konusunda katılımcılar görüş bildirdi, ilçede Ankara keçisinin geliştirilmesi, ürünlerinin değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, projede kendilerini destekleyen Milletvekili Zeynep Yıldız'a teşekkür ederek, "Bu projeyle ilçede Ankara keçisi yeniden hayat bulacak ve tüm ürünleri de değerlendirilmiş olacak. İlçedeki Ankara keçisi varlığı sayısı da artacak. Kısa sürede projeyi hayata geçireceğiz." dedi.