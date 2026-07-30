Ankara Kalkınma Ajansı’ndan sosyal girişimciliğe 1 milyon 526 bin avroluk destek

Ankara Kalkınma Ajansı'nın 1 milyon 526 bin avro bütçeli mali destek programıyla Ankara'daki sosyal girişimler ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve sosyal etki üreten projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

Ankara Kalkınma Ajansı, ' Ankara'da Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı'nın tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Toplam bütçesi 1 milyon 526 bin avro olan program, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA III) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen "Türkiye'de Sivil Toplumun Sosyal Girişimcilik Yoluyla Desteklenmesi Projesi" kapsamında uygulanacak. Programla Ankara'da faaliyet gösteren sosyal girişimler ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal sürdürülebilirliğinin ve mali dayanıklılığının güçlendirilmesi hedefleniyor. Sosyal etki üretme kapasitesinin artırılması ve sosyal ile çevresel sorunlara yönelik yenilikçi çözüm modellerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Program kapsamında uygun projelere hibe desteği sağlanacak.

Programın açılışında konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Ajans'ın kuruluşundan bu yana yaklaşık bin 200 projeye destek sağladığını, 2 milyar liranın üzerinde hibe verdiğini, ayrıca yüzlerce teknik destek, güdümlü proje ve mali destek programını hayata geçirdiğini belirtti. Mali destek programlarının kısa sürede hazırlanmadığını ifade eden Kalkan, "Projeler, çağrılar çıkılıyor ama bu bir günde 'hadi şu yönde bir çağrı çıkalım' şeklinde gelişmiyor. Bunun arkasında çok ciddi bir hazırlık ve emek var. Bir de işin yurt dışı hibe fonları olduğunda, Dünya Bankası projeleri gibi, Avrupa Birliği projeleri gibi bu sefer istişare mekanizması daha sıkı ilerliyor. Kurallar daha belirgin oluyor" ifadelerini kullandı.

Kalkınma Ajansı'nın kuruluş amaçlarından birinin bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak olduğunu vurgulayan Kalkan, "Kalkınma Ajansımızın varoluş sebebi olan bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını nasıl azaltabiliriz, buna da bakacağız. SG listesinde Çankaya Türkiye ikincisiyken, Ankara'nın Haymana'sı, Bala'sı, Kalecik'i neden listenin sonunda, bunları da konuşmamız gerekiyor ki kalkınmayı taşradan merkeze hızlı bir şekilde getirelim ve gelişmişlik farklılıklarını azaltalım" dedi.

Kalkan, başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm konuların toplantıda sorulmasını isteyerek, bunun süreçlerin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Mehmet Ömürbek ise, Avrupa Birliği Başkanlığının Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) ulusal koordinatörü olarak görev yaptığını ve sosyal girişimcilik projesinin de bu kapsamda finanse edildiğini ifade etti. Ömürbek, "Aşağı yukarı 2002 yılından bugüne kadar yaklaşık 10 milyar avroya yakın bir finansman kaynağı ülkemize aktarıldı ve projeler aracılığıyla uygulandı. On bine yakın hibe projesi uygulandı. Yüz milyon avronun üzerinde de bir finansman projeler kapsamında sivil toplum sektörüne aktarıldı" dedi.

"Sosyal ekonomi Avrupa Birliği'nde çok önemli konulardan bir tanesi"

Avrupa Birliği'nde sosyal ekonominin giderek daha fazla önem kazandığını belirten Ömürbek, "Sosyal ekonomi Avrupa Birliği'nde çok önemli konulardan bir tanesi. Yaklaşık kayıtlı istihdamın yüzde 6'sına yakını sosyal ekonomi alanında faaliyet gösteriyor ve Avrupa Birliği'nin gayrisafi yurt içi hasılasına da çok ciddi bir katkısı var. Önümüzdeki dönemlerde belirlenmiş 16 kilit sektörün hepsinde de sosyal ekonomi aktörlerini görüyoruz. Dolayısıyla sosyal ekonomiye doğru bir genişleme söz konusu" diye konuştu.

Hibe programının Ankara, Zafer, Kuzey Anadolu ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansları aracılığıyla yürütüldüğünü aktaran Ömürbek, sosyal girişimciler, sosyal kooperatifler ve sivil toplum kuruluşlarına önemli destekler sunulacağını belirtti. Katılımcıları proje başvurularını yapmaya davet eden Ömürbek, "Ben sizin hepinizi potansiyel bir hibe faydalanıcısı olarak görüyorum. Projelerdeki etki ve sürdürülebilirlik bu bakımdan çok önemli. Yaklaşık bir senedir kalkınma ajanslarımızla uyumlu bir çalışma içerisindeyiz ve bugün artık sonucunu almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı