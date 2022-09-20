Ankara haberleri! Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya'dan belediye personeline promosyon müjdesi

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, bütün belediye personelinin aynı oranla yararlanacağı maaş promosyon ihalesinin 17 bin 100 liralık rekor rakamla tamamlandığı müjdesini verdi.

Polatlı Belediyesi personelinin tümüne eşit şekilde destek olmak, memur ve işçi maaşlarına aynı oranda katkıda bulunmak amacıyla Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın girişimleriyle başlatılan maaş promosyon ihalesi, 17 bin 100 liralık rekor rakamla tamamlandı. Bankalarla yürütülen görüşmeleri titizlikle ve yakından takip eden Başkan Yıldızkaya; memur, işçi ve sözleşmeli çalışanların tümünü dahil eden yeni anlaşma çerçevesinde, bütün personellerin maaş miktarları fark etmeksizin aynı oranda promosyon alacağının müjdesini verdi. 2022-2025 yıllarını içeren yeni anlaşmayla, Polatlı Belediyesi tarihindeki rekor promosyon miktarının personel hesaplarına tek seferde yatırılacağı belirtildi.

"Belediye personelleri 17 bin 100 liralık promosyon tutarından eşit şekilde yararlanacak"

Tüm Polatlı Belediyesi çalışanlarına maaş miktarları fark etmeksizin aynı miktarda katkıda bulunmak amacıyla süreci titizlikle planladıklarını ve promosyon görüşmelerini yürüttüklerini dile getiren Başkan Yıldızkaya, "Belediyemizde aynı mesaiyi paylaştığımız kıymetli çalışanlarımıza ekonomik olarak katkı ve destekte bulunmak amacıyla banka promosyon görüşmelerimizi bugün itibarıyla tamamladık. Kurumumuz tarihindeki en yüksek sözleşmeyi neticelendirerek, 17 bin 100 liralık promosyon tutarını, maaş miktarları fark etmeksizin tüm personellerimizin eşit şekilde alabilmelerini sağlayan bir anlaşmaya vardık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, personelimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ANKARA