Ankara ekonomi: Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü tesislerinde incelemede bulundu Ekonomi Haberleri Ankara gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü'nün yapımı devam eden tesislerinde incelemede bulunarak bilgi aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü'nün yapımı devam eden tesislerinde incelemede bulunarak bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu'na, Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, kulüp yöneticileri, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti. Yaklaşık 35 bin metrekare alana kurulu tesisin inşaatında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, tesis hakkında bilgi aldı. Kulüp Başkanı Tahiroğlu, Bakan Karaismailoğlu'na 61 numaralı forma hediye etti. Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü'nün yapımı devam eden tesisinde futbolcuların konaklama yerleri, 2 doğal, 2 suni çim futbol sahası, profesyonel takım ve altyapı için antrenman sahaları, amatör branşlar için antrenman salonları ve sosyal tesisler bulunuyor. Ekonomi Kaynak: AA / Merve Özlem Çakır Adil Karaismailoğlu Ankara PTT Ekonomi Haberler

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