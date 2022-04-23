Kanser ve diyabetin de yer aldığı 508 kalem ilaca yüzde 200'e varan oranlarda zam yapıldı

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) 22 Nisan'da 508 kalem ilaca zam yaptığını, zamlı fiyatların 26 Nisan'da uygulamaya konulacağını açıkladı.

"PİYASADA BULUNAMAYAN İLAÇLAR HEDEF ALINDI"

ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Ercanlı, zam yapılan ilaçlar arasında kanser, diyabet, hormon, tüp bebek tedavisi ilaçları ile bazı antibiyotiklerin de olduğuna dikkat çekerek, "Üretilemeyen, ithalatı gerçekleştirilemeyen ve piyasada bulunurluğu çok ciddi problemlerin yaşandığı ilaçların temelde hedef alındığını gördük" diye konuştu.

"YÜZDE 80 CİVARINDA YENİ MOLEKÜL İLAÇLAR TÜRKİYE'YE GİRMİYOR"

İlerleyen günlerde buna benzer fiyat güncellemeleri ve zamlarla karşılaşılabileceğini belirten Ercanlı, "Eğer bu sistem toptan çözülmezse biz zaten haziran ayından itibaren birçok ilaca erişimde sıkıntı yaşayacağız" dedi. Ercanlı, şöyle devam etti:

"Her sene şubat ayında bir önceki yılın euro kurunun yüzde 60'ı alınarak belirleniyor. 2021 aşırı artışla beraber bu kurun belirlenmesindeki rakam çok düşük kalınca birçok ilacın piyasada bulunurluğuyla ilgili ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Özellikle diyabet ilaçları, kanser ilaçları hormon propapatları, tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar, serumlar ve daha birçok ilacın bulunmasıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu nedenle bazı firmalar bu ilaçların ithalatını, bir kısmının da üretimini durdurmuşlardı. Bu firmalar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapmış oldukları ıskontolarının birçoğunu iptal etmeye başlamışlardı.

"DİYALİZ SOLÜSYONLARI FİYATLARINDA DA ARTIŞ YAPILDI"

Nitekim dün itibariyle TİTCK piyasada bulunurluğu sıkıntıda olan 508 tane ilacın, bazılarını yüzde 200'ü aşan oranda fiyatlarını güncelledi. Diyaliz solüsyonları fiyatlarında da artış yapıldı. Ülkemizde geri ödemede yüzde 90 civarında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeniyor. Hem kamunun hem de hastanın hasta katılım payları artmış olacak. Burada bizim için önemli unsur hastanın ilaca erişebilmesi birinci kriter. Özellikle bazı üretilemeyen serumlar vardı. Onlarda yüzde 200'ün üzerinde artışlar gördük. Ama genel anlamda yüzde 1'den başlayıp yüzde 200'e kadar ürünün çeşidine göre değişen oranlarda bir fiyat artışı söz konusu.

"KUR ODAKLI BİR SİSTEM MAALESEF BİZİM SORUNUMUZU ÇÖZMEZ"

Hiçbir zaman ilaca erişimde sorun yaşanmaması gerekiyor. Sorunların ortadan kaldırılması içinde sektörün tüm temsilcilerinin dikkate alındığı yeni bir fiyat kararnamesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme sisteminin oluşturulması gerekiyor. Aksi takdirde biz bu sorunları birkaç ayda bir konuşur hale geleceğiz. Önümüzdeki yıla göre ortalama Merkez Bankası Euro kurunun planına baktığımız zaman 2023 yılında yüzde 57-62 arasında bir fiyat artışı anlamına geliyor bu ilaçlarda. Dolayısıyla sadece kur odaklı bir sistem maalesef bizim sorunumuzu çözmez."