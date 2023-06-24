Ankara Dış Ticaret ve Enerji Federasyonları Yeni Başkanlarını Seçti

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) kuruluşuna üye, Ankara'da faaliyet gösteren ekonomik sivil toplum kuruluşları, Ankara Dış Ticaret Federasyonu ile Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonları olağan genel kurulları yapıldı. Ankara Dış Ticaret Federasyonu Başkanlığı'na iş insanı Şener Koçak, Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu Başkanlığı'na iş insanı Abdullah Arslan seçildi. Yeni yönetim kurulları oluşturulan her iki federasyondan yapılan ortak açıklamada, 2023 yılı içerisinde yapılacak faaliyetlere değinilerek, SANKON Genel Merkezi'ne ve Genel Başkan Ferudun Cevahiroğlu'na bağlılıkları ifade edildi.