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Ankara'da Zeytin ve Zeytinyağı Üretim ve Satış Yerlerine Denetim

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Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde zeytin ve zeytinyağı üretim ve satış yerlerine yönelik denetimleri artırdı. Denetimlerde ürünlerin tüketim tarihi, katkı maddeleri, muhafaza koşulları ile hijyen ve temizlik yönünden incelemeler yapıldı.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde zeytin ve zeytinyağı üretim ve satış yerlerine yönelik denetimleri artırdı.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yıl boyunca gerçekleştirilen gıda denetimlerine ek olarak 27 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında zeytin ve zeytinyağı üretim ve satış yerlerine yönelik denetimleri yoğunlaştırdı. Gıda kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimler görüntülendi. Zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin satışını yapan Yenimahalle ilçesindeki bir marketteki denetimde ürünlerin tüketim tarihi, katkı maddeleri, muhafaza koşulları ile hijyen ve temizlik yönünden incelemeler yapıldı. İncelenmek üzere ürünlerden numuneler de alındı.

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, et ve süt ürünleri, unlu mamuller, alkollü ve alkolsüz içecekler gibi değişik sektörlerde denetimler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaptığımız bu sektör bazlı denetimlerde şimdiye kadar il genelinde 25 bin denetim gerçekleştirdik. Yaptığımız sektör bazlı denetimlerde bin 200 numune aldık. Bu numunelerin 66'sı olumsuz sonuçlandı. Yaklaşık 250 civarında firmaya yaklaşık 8 milyon lira idari yaptırım kararı uygulandı. 4 firma hakkında da cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bundan sonra da bu denetimler yıl boyunca devam edecek. 365 gün, 7 gün 24 saat bu denetimler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Korkmaz, tüketicilerin toplu tüketim yerlerinde ve satış noktalarında herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığında '174 Alo Gıda Hattı'na şikayette bulunabileceğini hatırlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Zeytin Ankara Tarım Ekonomi Haberler

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