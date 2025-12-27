Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret artışı sonrası fahiş fiyat denetimi

ANKARA'da asgari ücretin açıklanmasının ardından yılbaşı öncesi olası fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim yapıldı. 17 ekiple market ve alışveriş merkezlerinde (AVM) ürünlerin etiket ve kasa fiyatları kontrol edildi.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi ve yılbaşı alışverişlerinin başlamasıyla 81 ilde eş zamanlı denetimlerini yoğunlaştırdı. Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, asgari ücret artışının fahiş fiyatlara neden olarak tüketiciyi mağdur etmemesi ve yılbaşı öncesi haksız fiyat artışı sağlanmaması amacıyla, 6 ilçede 17 ekiple denetim yaptı. Market ve AVM'lerde gerçekleştirilen denetimlerde, temel gıda, meyve sebze başta olmak üzere; kuruyemiş ve et ürünleri ile hediyelik eşyalarda da ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

'HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA MANİ OLMAK İSTİYORUZ'

Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, özellikle asgari ücretin açıklanmasından sonra bu artışı gerekçe göstererek, haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına mani olmak istediklerini belirtti. Tan, "Bunun için bu denetimleri yapıyoruz. Ürünün geçmişe yönelik 3 aylık faturalarını istiyoruz. Özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik yapıyoruz denetimi. Haksız fiyat artışı tespit ettiğimiz durumlarda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk yapacağız. Nihai kararı onlar vererek bir uygunsuzluk, haksız fiyat veya fahiş fiyata karar verildiğinde idari yaptırım uygulanıyor" dedi.

Tan, yılbaşı dolayısıyla kuruyemiş ve atıştırmalık reyonlarında da yoğun bir denetim yaptıklarını kaydederek, "Gazlı içecekler, atıştırmalıklar, meyveler denetimi yoğunlaştırdığımız ürünler. 81 ilde denetimlerimiz devam ediyor. Şu anda da Ankara'nın 6 noktasında eş zamanlı olarak denetimdeyiz. Bakanlığımız talimatları doğrultusunda, asgari ücrete yapılan artışın fahiş fiyata mahal vermemesi noktasında kararlı bir şekilde denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.