Ankara'da toplu tüketim yerlerinde denetimler gerçekleştirildi

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, toplu tüketim yerlerinde hijyen koşulları ve mevzuata uygunluk kontrol edildi. Eksiklikler tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulanacak.

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğünce toplu tüketim yerlerinde denetimlerde bulunuldu.

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince, lokanta, kafeterya, restoran gibi toplu tüketim yerleri, hijyen koşulları ve mevzuata uygunluğu bakımından denetlenerek ürünlerden numune alındı.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla 21 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde "gıda denetim seferberliği" başlatıldığına dikkati çekerek, "Şu anda tüm illerimizde gıda kontrol görevlileri umuma açık yerlerde gıda denetimi yapmaktadırlar. Bugün Ankara'da yaklaşık 300 civarında gıda kontrol görevlisiyle beraber biz de toplu tüketim yerlerinde denetimler gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Denetim gerçekleştirilen bir işletmede eksiklikler bulunduğunu belirten Korkmaz, son kullanma tarihi geçen ürünler için işletmeye 9 bin 211 lira idari para cezası uygulanacağını bildirdi. Korkmaz, söz konusu işletmeye eksikliklerini tamamlaması için 15 gün süre verileceğini ve süre sonunda tekrar denetim gerçekleştireceklerini kaydetti.

Korkmaz, yıl boyunca denetimlerin devam edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ankara'da şimdiye kadar 66 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 bin 250 civarında gıda numunesi alındı. Az önce de bir etten numune aldık. Gıda laboratuvarlarında yapılan analizler sonucu bu numunelerden yaklaşık 130 tanesi olumsuz çıktı. Gerek tespit ettiğimiz eksiklikler gerekse olumsuz çıkan gıda numunesi sonuçlarına ilişkin Ankara'da 434 işletmeye yaklaşık 18 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca halk sağlığını tehdit ettikleri gerekçesiyle 29 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bundan sonraki süreçte de gıda denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecektir. En büyük denetçi esasında tüketicidir. Tüketiciler gerek toplu tüketim yerlerinde gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 alo gıda hattını arayabilirler."