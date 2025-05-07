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Ankara'da Milyonluk Tekneler Artı Boat Show'da Sergilendi

Ankara'da Milyonluk Tekneler Artı Boat Show'da Sergilendi
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Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği ve Ankara Yelken Kulübü'nün desteğiyle düzenlenen 2. Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Artı Boat Show Ankara, 7-11 Mayıs tarihleri arasında açık. Fuar, 60 firmanın katılımıyla 250'den fazla tekne ile deniz tutkunlarını bir araya getirdi.

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği ve Ankara Yelken Kulübü'nün desteğiyle düzenlenen 2. Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Artı Boat Show Ankara'doa milyonluk tekneler görücüye çıktı.

2. Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Artı Boat Show Ankara, 7-11 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da fuar merkezinde vatandaşların beğenisine sunuluyor. Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği ve Ankara Yelken Kulübü'nün desteğiyle 60 firmanın katıldığı fuarda, 250'nin üzerinde tekne sergileniyor.

Fuarı gezen Vedat Yüksel, Ankara için beklemedikleri bir fuar olduğunu belirterek, "Teknelerin yapılışı, dizaynı hoşumuza gitti. Türkiye için, insanlar için güzel olduğunu düşünüyorum. Tekneler arasında sportif tarzda olanlar daha çok hoşuma gidiyor. Biraz daha agresif dizayn, seri ve spor tarzdaki tekneler hoşuma gidiyor. Maddi durumum biraz daha iyi olsa tabii almak isterim. Fakat şu anda sadece gezici, görücüyüz" şeklinde konuştu.

Fuar için Bartın'dan gelen Veteriner Hekim Tansu Kocabaş, "Tekneciliğe yaklaşık 4 sene önce başladım, bende tutkuya dönüştü. Sırf fuar için geldim Ankara'ya. Fuarı gezmeye yeni başladık. Bakıyoruz şu anda, bizim bölgeye uygun ilginç bir şey bulursak yine değerlendireceğiz. Fiyatlar biraz yüksek geldi ama bakmaya devam edeceğiz yine de" ifadelerini kullandı.

Fuara katılan tekne üreticisi bir firmanın çalışanı Merve Gülsen, vatandaşların fuara ilgisinin yoğun olduğunu belirtti. Tekne model ve fiyatları hakkında bilgiler veren Gülsen, "Motorlu fiyatlarımız, motorsuz fiyatlarımız, standart donanımlı fiyatlarımız olarak değişiklik gösteriyor. Standart donanımlı haliyle motorsuz tekne fiyatlarımız yaklaşık 2 milyon lira ile 3 milyon lira arasında oluyor. Motorlu tekne fiyatlarımız da donanımlı haliyle beraber bu fiyatların üzerine çıkıyor" dedi.

İzmir'de ürettiği teknelerle fuara katılan Batuhan Çakmak, "Ankaralılar deniz olmadığı için tekne görmeye alışkın değil. Fuarın ilk günü olmasına rağmen biz ilgiden memnunuz. Gelen vatandaşlar hem teknelerimizi beğeniyorlar hem de enerjileri yüksek ve bizim de enerjimizi yükseltiyorlar" ifadelerini kullandı.

Fuarda her bütçeye uygun teknelerin olduğunu belirten Çakmak, "4.5-5 metre uzunluğunda tekneler 100 bin liradan başlıyor. Arkamızda gördüğünüz tekneler 5-7 milyon lira arası fiyatlara kadar çıkıyor. Büyük teknelerimizde yaklaşık 40 metrekare bir yaşam alanı mevcut. 8 kişi ruhsatlı taşıma kapasitesi var. 8 kişi bu tekneler ile çok rahat bir şekilde gezip, konaklayabiliyorsunuz. Vatandaşlarımız sadece almak için değil, görüp deneyimlemek için mutlaka fuarımızı ziyaret etmeli" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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