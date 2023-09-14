Ankara'da düzenlenen AGROTEC Tarım Fuarı açıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 26. AGROTEC Uluslararası Tarım Fuarı düzenlendi.

Gölbaşı Fuar Alanı'nda organize edilen fuarın açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, fuarın sektör için önemine işaret etti.

Fuarın düzenlendiği bölgede hayvancılığın gelişimi açısından bir entegre et tesisine ihtiyaç duyulduğunu bildiren Karakaya, kendisinin bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de Uluslararası Tarım Fuarı'na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Gölbaşı'nı hak ettiği yere getirmek için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. Biz yola çıkarken Gölbaşı'nın kapılarını dünyaya açacağız demiştik. Seçim beyannamemizde de yer alan bu alanımız hem kurban alanı hem fuar alanı hem de afetler için toplanma alanı işlevi görüyor. Altyapısını da buna göre yaptık. İlçemiz tarım konusunda, hayvancılık konusunda önde gelen, metropol bir ilçe. Çiftçilerimiz hem üretiyor hem de karşılığını alıyor. Tarım fuarını geçen sene 100 binden fazla insan ziyaret etti. Bu sene hedeflenen ziyaretçi sayısı 150 bin kişidir. Biz her zaman üreticimizin yanındayız. Modern kurban ve fuar alanımıza hep birlikte el ele vererek et entegre tesisimizi de kazandıracağız." dedi.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu da fuarın tarıma büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.

Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde 200 firma ve 500'ü aşkın markanın yer aldığı fuar, 17 Eylül'e kadar açık kalacak.

Öte yandan fuar kapsamında düzenlenen inek sağma yarışmasında Fatma Çetin, en iyi bal yarışmasında ise Nadiye Genç birinci oldu.