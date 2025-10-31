Ankara'da Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi

(ANKARA) - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasına göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 28 bin 411 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 92 bin 547 TL'ye yükseldi. Gıda fiyatları ekimde ayında da artmaya devam ederken, süt, yağ ve tahıl ürünlerinin fiyatları yükseldi, sebze fiyatları arttı, meyve fiyatları ise bir miktar geriledi.

TÜRK-İŞ, ekim ayına ilişkin "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" çalışmasını yayımladı. Çalışmaya göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 28 bin 411 TL'ye; gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı 92 bin 547 TL'ye; bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 36 bin 984 TL 'ye yükseldi.

Mutfak enflasyonu verilerindeki değişim ise, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde1,58 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 39,06 olurken, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,22 olarak gerçekleşti. On aylık artış oranı ise yüzde 34,76 oranında oldu.

Süt fiyatlarına bu ay zam yapıldı

Çalışmada, TÜRK-İŞ'in hesaplamasında temel alınan ve piyasadan çarşı-pazar-market dolaşılarak gıda ürünleri fiyatlardaki değişim, harcama gruplarına dağılımına yer verildi.

Süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin bulunduğu grupta, süt fiyatında bu ay da zam tespit edilen çalışmada; et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller ürünlerinin bulunduğu grupta ise kıyma ve kuşbaşı et fiyatının aynı kaldığı bildirildi.

Sebzenin fiyatı artarken, meyve fiyatlarında düşüş oldu

Meyve ve sebze fiyatlarında yaz aylarında görülen düşüş eğiliminin, ürün çeşitliliğinin azalmasıyla birlikte ekim ayında yavaşladığı kaydedilerek, "Meyve-sebze fiyatlarında geçen ay olduğu gibi bu ay da sebze fiyatları artış gösterirken, meyve fiyatlarında düşüş olduğu görüldü. Tezgahlarda sebze olarak pırasa, lahana, karnabahar gibi ürünler artış gösterirken, meyve olarak ise ağırlıklı mandalina, havuç, elma gibi ürünlerin yer aldığı görüldü" denildi.

Çalışmaya göre, patates ve soğanın fiyatı sabit kalırken, ortalama sebze kilogram fiyatı 68,13 TL, meyve kilogram fiyatı 90 TL, genel ortalamanın ise 71,58 TL olduğu tespit edildi.

Tahıl ürünlerinde artış sürüyor

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; ekmeğin fiyatı aynı kalırken, ekmek ve irmik dışındaki ürünlerin tamamında fiyat artışı olduğu tespit edildi.

Yağ ürünlerinde fiyat yükseldi

Temel yağ ürünlerinde de artış eğilimi sürdüğü aktarılan çalışmada, ayçiçek yağı, tereyağı ve margarin fiyatları ekim ayında yine arttı. Çalışmada, dış ticaret politikasındaki istikrarsız uygulamaların zeytinyağı ihracatını olumsuz etkilediği, bu nedenle zeytinyağı fiyatlarında dalgalanma yaşandığı belirtilerek gçen ay bir miktar düşen zeytinyağı fiyatının bu ay yeniden yükseldiği ifade edildi.

Çay ve salçada artış, bal ve şeker sabit

Baharat ürünlerinde fiyat değişikliği olmazken, çayın kilogram fiyatı son iki ayda olduğu gibi ekim ayında da arttı. Pekmez ve reçel fiyatlarında artış yaşanırken, bal ve şekerin fiyatı sabit kaldı. Salçanın kilogram fiyatı ise ortalamada yüzde 5 oranında yükseldi.