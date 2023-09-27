Ankara Çubuk'ta Pazar Yerleri Yoğun İlgi Görüyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çiftçilerin yetiştirdiği ürünlerin satışa sunulduğu pazar yerleri, alıcıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Pazar yerlerinde üreticiler tarafından kurulan tezgahlarda doğal sebze ve meyveler, çevre il ve ilçelerden gelen esnaf ve vatandaşlardan talep görüyor.

Üretici Abdulkadir Özcan, daha önceleri ürünlerini satmak için hale gittiklerini, 3 yıldır alıcıların kendilerine geldiğini söyledi.

Esnafın ve vatandaşların ilgisinin her geçen gün artığını aktaran Özcan, "Çok şükür hem mahsul hem de fiyat olarak çok iyi. Yaklaşık 30 dönüm domates ekmiştim, hepsini burada satarak değerlendirdim. Bu pazarlar üretici ve halk için çok iyi oldu. Üretici burada o gün ne ürettiyse gelip satabiliyor." diye konuştu.

Hasan Öztürk de yetiştirdiği fasulye, biber, salatalık, domates pazar yerlerinde sattığını dile getirerek, "Hem ürünlerimiz hem de satışlarımız gayet güzel. Biz çok mutluyuz." dedi.