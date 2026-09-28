Ankara Çevre Otoyolu'nda üstyapı onarımı Eskişehir istikametini trafiğe kapattı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun 10-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Aydın istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

O-3 Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Ulaşıma kapatılan kesimlerde trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sürdürülecek.

Ulaş-Gürün ayrımı-Kangal yolunun 10-19. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kahramanmaraş-Göksun yolunun kuzey çevre yolu-K1 FSK Kavşağı mevkisinde yürütülen üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36-37. kilometrelerinde tünel bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Konya-Ankara yolunun ASELSAN Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasındaki 36-41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-34. kilometrelerinde yürütülen sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Kayseri yolunun 8-11. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Alaca-Zile yolunun 26-32. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA