Ankara bu iddiayı konuşuyor: Mansur Yavaş, zammın önüne geçmek için Erdoğan'a mektup gönderdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın, artan CNG (sıkılaştırılmış doğalgaz) maliyetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak vergi muafiyeti veya indirim talebinde bulunduğu iddia edildi. Ankara'daki otobüslerde CNG kullanılıyor ve maliyetlerdeki artıştan dolayı toplu ulaşıma zam gündemde.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 4 Ocak'ta Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Ankara'daki otobüslerin yüzde 84'ün CNG ile çalıştığını ve CNG maliyetlerinin yüzde 1000'den fazla arttığını belirtmişti.

ANKARA'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM GÜNDEMDE

Yavaş bu durumun, belediyenin otobüs işletmecisi EGO'ya aylık zararının 262 milyon TL olduğunu söyleyerek, CNG fiyatı ve vergilerinin vatandaşların lehine düzenlenmesini talep etmişti. Düzenlemenin yapılmaması halinde Ankara'da toplu ulaşıma zam gündemde.

YAVAŞ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MEKTUP GÖNDERDİ İDDİASI

Habertürk yazarı Bülent Aydemir bugünkü yazısında, Yavaş'ın konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiğini öne sürdü. Aydemir'e göre Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CNG fiyatında indirim ya da vergi muafiyeti konusunda yazılı talepte bulundu. Aydemir'in iddiasına göre, talep karşılanmazsa pazartesi günü yüksek oranda zam açıklanabilir.