ANGİKAD'ın "Girişimcilik Yolu: Teknolojiyle Dönüşüm Projesi" tamamlandı

Girişimci İş Kadınları Derneğinin (ANGİKAD) üniversite mezunu genç kadınlar ve işini dijitale taşımak isteyen kadın girişimcileri bir araya getirerek, teknoloji konusunda eğitim ve mentörlük desteği sağlayan "Girişimcilik Yolu: Teknolojiyle Dönüşüm" projesinde sona gelindi.

ANGİKAD tarafından İçişleri Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen "Girişimcilik Yolu: Teknolojiyle Dönüşüm" projesinin kapanış programı bir otelde düzenlendi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, burada yaptığı konuşmada, kadın girişimcilerin teknolojiyle güçlenmesinin, ekonomik büyümenin ivme kazanması anlamına geldiğini söyledi.

Baran, projenin, üniversite mezunu genç kadınlara, işini dijitale taşımak isteyen kadın girişimcilere, yeni pazarlara açılmayı hedefleyen iş kadınlarına güçlü bir yol haritası sunduğunu dile getirdi.

Proje kapsamında katılımcılara, dijital okuryazarlıktan e-ticarete, yapay zekadan kurumsallaşmaya kadar bir dizi eğitim verildiğini bildiren Baran, "Her aşamada ortaya konulan emek, Ankara'mızın girişimcilik ekosistemini zenginleştiriyor. Teknoloji ve girişimcilik üssü olma yolunda kararlılıkla ilerleyen başkentimizde kadın ve genç girişimcilerimizin sayısının artmasının şehrimizin rekabet gücünü daha da geliştireceğine inanıyoruz." dedi.

"Türkiye'de kadınların girişimcilik motivasyonu ve yeteneği güçlü"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'de kadın girişimci oranının yüzde 18,2 gibi düşük bir seviyede olduğunu belirterek, kadın girişimcilerin finansal kaynaklara erişimde yaşanan güçlükler, sermaye yetersizliği ve kredi süreçlerindeki bürokratik karmaşıklıklar nedeniyle iş kurma ve büyütme aşamalarında zorluk yaşadığını ifade etti.

Büyümeyi kalıcı kılmak için daha fazla teknoloji üreten, katma değer oluşturan ve küresel pazarda daha güçlü konumlanan şirketlere ihtiyaç duyduklarını dile getiren Ardıç, "Bu hedefe giden yolda, kadın girişimcilerin yenilikçi potansiyelini devreye almak, ülkemizin üretim ve inovasyon gücünü doğrudan artıracaktır. Türkiye'de kadınların girişimcilik motivasyonu ve yeteneği güçlü, ancak fikirden ürüne, üründen pazara ve özellikle küresel pazarlara geçişte hala aşmamız gereken yapısal eşikler var. Yeterli ve ucuz finansmana erişim, yatırım ekosisteminde daha fazla görünürlük, mentörlük ağlarının kurumsallaşması ve dijital yetkinliklerin geniş tabana yayılması bu eşiklerin başında geliyor." diye konuştu.

Ardıç, söz konusu projenin kadın girişimcilere, e-ticaret platformlarını kullanarak, en uzak pazarlara ulaşma imkanı vereceğini, böylece dijitalleşmeyle iş modellerini daha dayanıklı ve rekabetçi hale getirmelerini sağlayacağını vurguladı.

"Dijital dönüşüme ve kadınların geleceğine alan açmaya devam edeceğiz"

ANGİKAD Başkanı Gözde Diker, hayata geçirdikleri bu projeyle, kadın girişimcilerin deneyimiyle üniversite ve girişimci kadınların dijital yetkinliklerini buluşturduklarını ifade etti.

Tüm tarafları, teknolojiyle güçlendiren bir model oluşturduklarının altını çizen Diker, şöyle dedi:

"Kadınlar artık dönüşüme yön veriyor. Projemizde önemsediğimiz temel unsurlardan biri de dayanışmaydı. Eğitimlerde birlikte öğrendik, mentörlük süreçlerinde birbirimizden güç aldık. Her kadın girişimcinin hikayesi, başka bir kadına yol gösteriyor. Dernek olarak dijital dönüşüme ve kadınların geleceğine alan açmaya devam edeceğiz."

"2028'e kadar kadın istihdam oranının yüzde 36,2'ye yükseltilmesi hedefleniyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, kadınların bulunmadığı bir teknoloji ekosisteminin eksik olduğunu söyledi.

Türkiye'de kadınların başta eğitim ve istihdam olmak üzere tüm alanlarda eşit imkanlardan yararlanmasının temel amaç olduğuna işaret eden Erkan, "Bu doğrultuda, 2028 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 40,1, kadın istihdam oranının ise yüzde 36,2'ye yükseltilmesi hedefleniyor." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak 1319 kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduklarını dile getiren Erkan, dijitalleşme, finans ve girişimcilik alanlarında kadınları güçlendiren birçok çalışma yürüttüklerini belirtti.

"Teknoloji ve yenilik tabanlı kadın girişimcilerin potansiyeli artırılmalı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Damla Turan da Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ile teknoloji yarışını sürdürdüğünü, bu hamlenin en önemli bileşenlerinden birinin de teknoloji ve yenilik tabanlı girişimcilik faaliyetleri olduğunu belirtti. Türkiye'de, 2030'da 100 bin teknoloji girişiminin faaliyet göstermesini hedeflediklerini ifade eden Turan, "Bu hedefe giden yolculukta atılacak çok adım var. Bunlardan en önemlisi bu ekosistemde varlığını gösteren oyuncuların, sayısal ve niteliksel olarak varlığını artırması. Teknoloji ve yenilik tabanlı kadın girişimcilerin potansiyelini artırmamız lazım. Kadınlar olarak eşit şartlarda, sahip olduğumuz potansiyeli ortaya çıkartabilirsek büyük güçler elde edebiliriz." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz de projeyi Bakanlık olarak desteklediklerini, bu desteklerin bireysel değişime katkı sağlayan ve kalkınmaya öncelik veren yatırımlar olduğunu dile getirdi.

Program sonunda ANGİKAD Başkanı Diker, konuşmacılara ve projeye destek sağlayan diğer paydaşlara teşekkür plaketi takdim etti.