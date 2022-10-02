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Andriy Yermak'tan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret

Ekonomi Haberleri

Andriy Yermak'tan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, beraberindeki heyet ile Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, beraberindeki heyet ile Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Andriy Yermak ziyarette Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı'nı takdim etti.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Andriy Yermak ve beraberindeki heyete Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sistemler ile ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi

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