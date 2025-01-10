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Anahtar Parti Heyeti Eskişehir Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

Anahtar Parti Heyeti Eskişehir Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti
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Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Erel ve parti heyeti, Eskişehir Sanayi Odası'nda sanayicilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Toplantıda trafik, ulaşım, enerji maliyetleri ve nitelikli iş gücü gibi konular ele alındı.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Erel, İl Başkanı Çağlar Ölce ve parti yetkililerinden oluşan heyet, Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Başkan Yardımcısı Fatih Düş ile bir araya gelen heyete, Eskişehir sanayicilerinin yaşadığı sorunlar, talepler ve öneriler aktarıldı.

ESO Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş Eskişehir ve bölge sanayisi hakkında detaylı bilgiler sundu. Kesikbaş konuşmasında, "Eskişehir Sanayi Odası olarak sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın yaşadığı sorunları ve talepleri ilgili makamlara ilettik, iletmeye de devam ediyoruz. Biz sanayiciler ve iş insanları olarak, tüm çalışanlarımızla birlikte her şartta üretmeye, istihdam sağlamaya ve ürettiklerimizi ihraç etmeye kararlıyız. Amacımız, şehrimizin çıkarlarını en iyi şekilde korumaktır." dedi.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Erel ise toplantıda yaptığı açıklamada, Eskişehir için planladıkları projeler ve yürütülecek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Sanayicilerin sorunlarına hakim olduklarını belirten Erel, bu sorunların çözümüne yönelik somut adımlar atacaklarını ifade etti.

Toplantıda öne çıkan başlıklar arasında trafik, limanlara demiryolu bağlantısı ile ulaşım, konut ve barınma sorunları, enerji maliyetleri, ekonomik beklentiler, finansmana erişim stratejileri, ihracatı artırmak için yapılması gerekenler ve nitelikli iş gücü konuları yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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