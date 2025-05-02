İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu
1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda! Papa seçiminde Konklav süreci başlıyor

Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda

Anadolu Yakası PDR Günleri Yeditepe Üniversitesi'nde Gerçekleşiyor

Anadolu Yakası PDR Günleri Yeditepe Üniversitesi'nde Gerçekleşiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Ataşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 'Anadolu Yakası PDR Günleri', 6 Mayıs'ta yapılacak. Etkinlik, 'Koruyucu ve Önleyici Ruh Sağlığında Güncel Konular' temasıyla psikolojik danışmanlara mesleki gelişim imkanı sunmayı amaçlıyor.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Ataşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen "Anadolu Yakası PDR Günleri", 6 Mayıs'ta Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Yakası'ndaki psikolojik danışmanları bir araya getiren ve bu yıl teması "Koruyucu ve Önleyici Ruh Sağlığında Güncel Konular" olarak belirlenen etkinlik, mesleki gelişimi desteklemeyi, güncel psikososyal sorunlara çözüm önerileri sunmayı, akademiyle uygulama alanı arasında güçlü bir etkileşim ortamı yaratmayı hedefliyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek panellere ek olarak psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanının akademisyenlerinden New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş, katılımcılara yönelik konferanslarıyla etkinlikte yer alacak.

Etkinliğin dikkati çeken bölümlerinden biri de gün sonunda gerçekleştirilecek olan 22 farklı uygulamalı atölye çalışması olacak. Katılımcı sayısı 10 ila 25 kişiyle sınırlı olan bu atölyelerde psikolojik danışmanlar çağdaş tekniklerle becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Anadolu Yakası PDR Günleri, akademisyenlerle sahada görev yapan psikolojik danışmanların bir araya gelerek deneyim paylaşımı yapabilecekleri, interaktif oturumlarla bilgi alışverişinde bulunabilecekleri verimli bir öğrenme ortamı sunacak.

Yeditepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek buluşma, alanındaki gelişmeleri takip eden tüm psikolojik danışmanlar için önemli bir mesleki paylaşım ve gelişim fırsatı niteliği taşıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.