Amouranth, 17 Milyon Dolara Meyve Bahçesi Satın Aldı

Genellikle Twitch'in kraliçesi olarak kabul edilen Amouranth, alışılmadık ve kazançlı iş hamleleri yapmasıyla tanınıyor. Portföyünde halihazırda bir benzin istasyonu, bir şişme havuz şirketi ve jakuzisinden su ve vajinal bakterileriyle yapılan bira satmak gibi girişimler var. Şimdi bu girişimlere bir yenisini daha ekledi.

Amouranth, 17 milyon dolara 2.213 dönümlük bir meyve bahçesi satın aldı

Ünlü canlı yayıncı Kaitlyn "Amouranth" Siragusa, Florida ve çevresinde 17 milyon dolara mal olan 2.213 dönümlük bir meyve bahçesi olan son abartılı satın alımıyla manşetlere çıkmaya devam ediyor.

I BOUGHT A $17,000,000 fruit orchard/Grove! It's 2,213 Acres total (4 different sites) in florida/surrounding states! There is also an option to pick up an additional 928 acres at one of the sites for an additional $7.2mm! As the old saying goes: pic.twitter.com/wZNBjpvzHI — Kaitlyn (@wildkait) November 28, 2023

Amouranth 28 Kasım'da attığı bir tweet ile Sunshine Eyaleti içinde ve çevresinde dört meyve bahçesi satın aldığını ve 7.2 milyon dolar karşılığında 928 dönümlük bir araziyi daha yakında satın alacağını duyurdu.

Bu geniş meyve bahçesinin ana ürünü, tatlılıkları ve portakal suyu üretiminde yaygın kullanımlarıyla bilinen Valencia Portakalları. Amouranth bu önemli yatırımın arkasındaki nedenleri; istikrar, mülk değerinde beklenen istikrarlı artış ve 2022 yılında uygulamaya konulan ve çiftlik sahiplerinin uzun vadeli vergi avantajları için amortismana tabi varlıkların maliyetini dikkate alarak kısa vadeli vergilendirilebilir geliri azaltmalarına olanak tanıyan bir politika olan Program F Bonus Amortismanından yararlanmak olarak özetledi.

Bununla birlikte, Amouranth'ın planının iddialı bir yönü, arazi sahipliği açısından Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'i geçme hedefi. Ocak 2023 tarihli Business Insider raporuna göre Gates, 18 eyalete yayılmış 275.000 dönümlük etkileyici bir tarım arazisine sahip.

Amouranth'ın arazi varlığının tam boyutu belirsizliğini korurken, 1,5 dönümlük bir araba yıkama yeri ve bir çizburger çiftliği için 10.000 dönümlük satın alma söylentisi de dahil olmak üzere son satın almaları, tahmini toplamını 12.214,5 dönüm olarak belirledi. Aradaki büyük farka rağmen Amouranth arazilerini genişletmeye devam etmeye kararlı görünüyor.

Yayın platformu Kick'e 7 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen münhasır olmayan bir anlaşmayla geçiş yapan Amouranth, en çok izlenen kadın yayıncılardan biri olma statüsünü koruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen untumayın.