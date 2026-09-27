Amik Ovası'nda kapya biberde yağışlar verimi düşürdü, tarlada kilosu 20 TL'den satılıyor

Hatay'ın bereketli topraklarının yer aldığı Amik Ovası'nda kavurucu sıcakta hasadı yapılan tatlı kapya biberinde hasat devam ederken mahsul kilogram fiyatı 20 TL'den tarlada alıcı buluyor.

Kavurucu sıcakların etkisini sürdürdüğü Doğu Akdeniz'de yaz aylarının son günlerinde Amik Ovası'nda yeteri olgunluğa ulaşan kapya biberin hasadı sürüyor. Antakya ilçesi Madenboyu Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ahmet Aksoy, 15 dönümlük tarlasında ektiği tatlı kapya biberin hasadını yapıyor. Tarım işçileri tarafından elle toplanan tatlı biberler, tarladan 20 TL'den alıcı buluyor.

"Tatlı biberin tarlada kilosu 20 TL iken manavlara ulaşana kadar 100 TL oluyor"

Aşırı yağışların etkisiyle dönüm başına aldığı verimin düştüğünü ifade eden çiftçi Ahmet Aksoy, " Madenboyu Mahallesi'nde 15 dönüm tarlada tatlı biber ektik. Geçen seneye göre bu sene hasat çok geç oldu ve mahsulümüz de az çıktı. Bunun en büyük nedeni aşırı yağışlar oldu. Bir aydan beri hasada başladık. Verim aslında iyi ama yağmur da geliyor. Bu yüzden mahsulün çoğu yine çürüyecek ve tarlada kalacak. Şu anda biber, tarlada kilosu 20 TL iken manavlara ulaşana kadar 100 TL oluyor. Bu biberi salça yapmak için kullanıyorlar, evlerde de tüketiliyor. Biz zaten kendi evimiz için de yapıyoruz. Biberli ekmekte ve çeşitli yemeklerde kullanılıyor, biber salçası olmazsa olmaz. Geçen sene dönüm başına yaklaşık 5 ton ürün aldık ama bu sene yağmurdan dolayı 1,5 ton bile alamayacak gibiyiz. Çok yağmur yağdı, sel vurdu burayı ve çok geç kaldık. İşçilere günlük bin 100 TL yevmiye veriyoruz. Sabah saat 06.00'da geliyoruz. Amele varsa 13.30 gibi bırakıyoruz ama biz devam ediyoruz. Ben çocuklarımla birlikte çalışmaya devam ediyorum. Bugün hava çok sıcak, bu sıcakta çalışmak çok zor. Çiftçinin emeğine ne kadar fiyat biçseler de emeğinin karşılığı biçilemez. Mecbur ekmek parası için çalışıyoruz, bazen gölgeye kaçıyoruz. Bakın, saat 06.00'dan beri buradayız, daha rüzgar bile esmedi. Gene de devam ediyoruz. İsterse 50 derece olsun, yine devam edeceğiz. Çünkü ürünü zamanında toplamazsak bu sefer bozulacak. Onun için çalışmaya devam ediyoruz. Biberleri elle topluyoruz, çuvallara koyuyoruz. Daha sonra hava alması için kırmızı filelere koyuyoruz. Akşam da fabrikaya götürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı