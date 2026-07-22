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Amazon yapay genel zeka biriminde işten çıkarmaya gitti

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ABD'li e-ticaret devi Amazon, yapay genel zeka biriminde bazı çalışanların işine son verdi. Şirket, odaklanma stratejisi kapsamında bu kararı aldığını ve etkilenen çalışanları destekleyeceğini açıkladı.

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon'un yapay genel zeka biriminde bazı çalışanların işine son verdiği bildirildi.

Amazon Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, şirketin birkaç yıldır büyük yapay zeka modelleri geliştirdiği ve bu alanın, üzerinde çalıştıkları en önemli konulardan biri olmaya devam ettiği belirtildi.

Hızla gelişen bir alanda faaliyet gösterildiğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle müşteriler için en önemli girişimlere odaklanarak asıl önemli olan konularda daha hızlı ilerlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu odaklanma, müşterilerimizin geleceği için en önemli alanlara yatırım yapmayı sürdürürken bile yapay genel zeka organizasyonumuzun bazı bölümlerindeki bazı pozisyonların kaldırılması da dahil olmak üzere bazı zor kararlar almamızı gerektiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, şirketin bu süreçten etkilenen çalışanları geçiş dönemlerinde desteklemeye kararlı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
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