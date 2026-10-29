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Amazon'un net satışları 201,9 milyar dolara çıkarken net karı 20,7 milyar dolara indi

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Amazon'un net satışları 2026'nın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 201,9 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı ise aynı dönemde yüzde 2,4 azalarak 20,7 milyar dolara geriledi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un net satışları, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarken net karı yüzde 2,4 azaldı.

Amazon, 2026'nın temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin net satışları yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 12 artarak 201,9 milyar dolara yükseldi. Amazon'un net satışları, 2025'in aynı döneminde 180,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,4 azalarak 20,7 milyar dolara geriledi. Amazon, geçen yılın aynı döneminde 21,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın hisse başına karı da geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 1,95 dolardan 1,89 dolara düştü.

Amazon, bu yılın dördüncü çeyreğinde net satışlarının 240 milyar ila 247 milyar dolar arasında gerçekleşmesini beklediğini bildirdi. Bu öngörü, net satışlarda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 ila yüzde 16 arasında artışa işaret etti.

Şirket, 2026 yılı nakit sermaye harcamalarının yaklaşık 220 milyar dolar olacağı yönündeki beklentisini korudu.

Kaynak: AA
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