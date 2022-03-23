Amazon, Türkiye'de lojistik üssü kuruyor! 1000'den fazla kişiye iş kapısı olacak

Amazon, Türkiye'deki yatırım planlarını kamuoyu ile paylaştı. Amazon, 2022 sonbahar döneminde İstanbul'da açmayı hedeflediği Türkiye'deki ilk lojistik üssü ile bir yılda 1000'i aşkın kişi için istihdam yaratmayı öngörüyor. Yeni kurulacak lojistik üssü için 100 milyon doların üzerinde yatırım planlanırken, son dönemde artan müşteri talebinin karşılanması hedefleniyor. Türkiye'de 2018 yılında hizmete giren Amazon.com.tr, kuruluşundan bu yana müşterilerine milyonlarca ürünü uygun fiyat ve hızlı teslimat seçenekleriyle sunmanın yanı sıra bugüne kadar 500'ü aşkın kişiye istihdam yarattı. Amazon, uzun vadeli iş stratejileri doğrultusunda Türkiye'de devreye alınacak lojistik üssü ile bölgede nitelikli istihdam sağlarken, Amazon müşterilerine sunduğu hızlı ve güvenilir teslimat hizmetlerine de devam edecek.

AMAZON LOJİSTİK ÜSSÜ TUZLA'DA KURULACAK

Amazon, İstanbul'un Tuzla ilçesinde kurulacak yeni Amazon Lojistik Üssü için mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem (IT) gibi merkez fonksiyonları için işe alım süreçlerini başlatırken, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise gelecek aylarda başlayacak. Amazon halihazırda dağıtım hizmetlerini sağlayan iş ortakları ile çalışmaya devam edecek. Dünya genelinde Amazon pazaryerinde satılan ürünlerin yarısından fazlası KOBİ'ler tarafından satılıyor. Amazon, satış ortaklarının verimlilik ve karlılığını artırmak üzere 250'nin üzerinde yeni hizmet ve uygulamayı 18 milyar doları aşan bir yatırım ile sağladı. Operasyonel süreçlerde yapılan geliştirmeler, çoğu Amazon Lojistik (FBA) sistemleri üzerinden depolama ve gönderim yapan KOBİ'lere ürünlerini dünya genelinde yüz milyonlarca müşteriye ulaştırma fırsatı sunmanın yanı sıra markalarını büyütmelerine, satışlarını arttırmalarına ve istihdam yaratmalarına yardımcı oluyor.

"BU YATIRIM E-TİCARET SEKTÖRÜMÜZ İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, güçlü, dayanıklı ve hızlı büyüyen ekonomisiyle Türkiye'nin, eşsiz stratejik konumu, üretim kabiliyetleri, geniş yetenek havuzu, lojistik altyapısı ve liberal yatırım ortamı gibi avantajları sayesinde uluslararası yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz bu değer önerisi ile AR-GE, tasarım, üretim, lojistik, eğitim ve yönetim gibi birçok alanda uluslararası yatırımcıların faaliyetleri için bölgesel bir merkez olma özelliği taşıyoruz. Amazon'un Türkiye'deki ilk lojistik üssü olacak, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümü önceliklendiren ve istihdam oluşturan yatırım kararı da bu söylemlerimizin somut bir örneği oldu. Bu yatırım, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sürekli gelişen lojistik altyapımızın son yıllarda büyük ivme kat eden e-ticaret sektörümüzün iç pazarda ve ihracat pazarlarında daha da güçlenmesi için oldukça önemli. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak sürecin en başından beri takip ettiğimiz ve Amazon ekibi ile hem sahada hem de bürokratik süreçlerde yakından çalışarak destek olduğumuz bu yatırım kararını bugün kamuoyu ile paylaşmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Ülkemize güvenip yatırım yapan Amazon ekibine şükranlarımızı sunuyoruz."

"TÜRKİYE'YE GÜVENİMİZİN ALTINI ÇİZMEK İSTİYORUZ"

Amazon Avrupa Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego ise "Türkiye'deki ilk lojistik üssümüzün açılışını İstanbul'da yapmanın mutluluğunu yaşarken, bu vesileyle Türkiye'ye olan güvenimizin de altını çizmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Perego, tatmin edici ücret ve yan haklar ile modern ve güvenli bir çalışma ortamı sunarak ilk senede yaratacakları 1000'i aşkın yeni iş fırsatı için son derece heyecanlı olduklarını aktararak, "İşe alım süreçlerinde değişen tecrübe ve eğitim geçmişlerine sahip adaylar için çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışı ile kariyer fırsatları sunuyoruz." ifadelerini kullandı.