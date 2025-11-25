Amazon Kadınları Girişimci Köyü Projesi Başarıyla Tamamlandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen "Amazon Kadınları Girişimci Köyü Projesi" kapsamında 50'den fazla kadın girişimci ve girişimci adayı, markalaşma ve tasarım odaklı yoğun bir eğitim programını tamamladı.

Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneği tarafından yürütülen proje, kadın girişimcilerin üretim, tasarım ve marka geliştirme süreçlerindeki kapasitelerini artırmayı hedefledi. Bu kapsamda katılımcılar, 28 gün boyunca toplam 90 saatlik eğitim sürecine katıldı. Eğitimlerde; markalaşma stratejilerinin geliştirilmesi, tasarım ve satış kanallarının güçlendirilmesi, fikri mülkiyet hakları ve marka tescili, marka yönetimi, sürdürülebilirlik gibi başlıklarda kapsamlı içerikler ele alındı.

Final projeleri jüri tarafından değerlendirildi

Katılımcılar tarafından hazırlanan final projeleri, 22 Kasım'da gerçekleştirilen oturumda jüri üyelerine sunuldu. Jüri değerlendirme sürecinde OKA Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Birim Başkanı Sümer Çakır da görev aldı. Projeler; marka hikayesi ve sunum videosu, ürün tasarımı, ambalaj ve sunum bütünlüğü, ölçeklenebilir pazarlarda ticari konumlandırma, farklılaşma stratejileri, ticari başarı potansiyeli kriterleri çerçevesinde değerlendirildi. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından takdim edildi.

Danışmanlık süreci aralık ayında tamamlanacak

Proje kapsamında ayrıca 20 katılımcıya toplam 60 saatlik birebir ve grup danışmanlığı sağlanması planlanmakta olup danışmanlık faaliyetlerinin Aralık ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. - SAMSUN