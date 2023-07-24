Amasya Şeker Fabrikası Üreticilere 400 Milyon Lira Avans Ödemesi Yaptı

Amasya Şeker Fabrikası, üreticilere gübre, tohum, ekim, çapa ve sulama avansı olarak 400 milyon lira ödeme yaptı. Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından açılan Satış Mağazası'nın açılış törenine ise çiftçiler ve bölge yöneticileri katıldı.

Amasya Şeker Fabrikası tarafından üreticilere 400 milyon lira tutarında gübre, tohum, ekim, çapa ve sulama avansı ödemesi yapıldı.

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından Merzifon ilçesinde Satış Mağazası açıldı.

Suluova Kaymakamı ve Merzifon Kaymakam Vekili Şafak Gürçam, mağazanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, şeker fabrikasının Amasya bölgesi için çok önemli olduğunu söyledi.

Devletin üreticinin her zaman yanında olduğunu dile getiren Gürçam, mağazanın bölgeye ve çiftçilere hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan ise üreticilere finansman noktasında ellerinden gelen desteği sağladıklarını kaydetti.

Üreticilere 400 milyon lira tutarında avans ödemesi yaptıklarını aktaran Özarslan, "Pancar her zaman çiftçimizin garantisidir, sigortasıdır. Pancar hepimizin bildiği gibi ülkemizin en stratejik tarım ürünüdür. Şu mevsime kadar daha bir kilogram pancar teslimi almadığımız halde çiftçilerimize 400 milyona yakın avans ödemeleri gerçekleştirdik. Bunların içerisinde gübre, tohum, ekim, çapa, sulama avansı var. Hasat döneminde söküm avansıyla bu ödemelerimizi devam ettiriyoruz. Çiftçilerimize finansman noktasında elimizden gelen bütün desteği sağlıyoruz. Pancarda bol, bereketli bir sezon geçiriyoruz." diye konuştu.

Merzifon'un en çok pancar üreten yerlerinden biri olduğunu anımsatan Özarslan, şöyle devam etti:

"Merzifon Amasya Şeker Fabrikası için önemli bir tarım bölgesidir. Merzifon'da pancar ekimini artırmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Sadece Merzifon'da değil tüm bölgelerimizde pancar ekimini artırmak için elimizden gelen bütün mücadeleyi vermekteyiz. Merzifon'da geçtiğimiz yıl 10 bin dekar alanda pancar ekimi gerçekleşmiştir. Bu yıl 16 bin dekar pancar ekimine ulaşmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıl 65 bin ton pancar tesellümü gerçekleştirmiştik. Bu yılki beklentimiz 100 bin tondur. İleri yıllarda bu rakamın daha da artmasını gönülden istiyoruz. Çiftçilerimizin rahatça alışveriş yapabilecekleri mağazamız hayırlı, uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından mağaza kurdele kesilerek açıldı.

Törene, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Mustafa Saatcı, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çiftçiler katıldı.