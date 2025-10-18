Haberler

Amasya'da Motorlu Taşıt Sayısı Artış Gösterdi

Amasya'da Motorlu Taşıt Sayısı Artış Gösterdi
Amasya'da 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 161 bin 554'e ulaştı. Geçen yılın aynı ayına göre bu rakam 10 bin 594 artarak yüzde 7'lik bir artış gösterdi.

Amasya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 2025 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 161 bin 554 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre 10 bin 594 (yüzde 7) artış anlamına geliyor.

161 bin 554 taşıtın yüzde 46,5'ini (75 bin 137) otomobil, yüzde 1,7'sini (2 bin 745) minibüs, yüzde 0,4'ünü (626) otobüs, yüzde 13'ünü (21 bin47) kamyonet, yüzde 2,4'ünü (3 bin 863) kamyon, yüzde 20,2'sini (32 bin 555) motosiklet, yüzde 15,6'sını (25 bin 173) traktör ve yüzde 0,3'ünü (408) özel amaçlı taşıtların oluşturduğu bildirildi.

2025 yılı Eylül ayında Amasya'da 4 bin 345 aracın devri yapıldı. Devri yapılan araçlar içinde otomobil yüzde 61,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 14 ile motosiklet, yüzde 12,1 ile kamyonet izledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
