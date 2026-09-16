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Amasya’da motorlu araç sayısı 169 bini aştı

Amasya’da motorlu araç sayısı 169 bini aştı
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Amasya’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 169 bin 584’e ulaştı.

Amasya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 169 bin 584'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğünün 2026 yılı Ağustos ayı verilerine göre, kentteki motorlu araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 8 bin 967 adet yükseldi. Amasya'daki araçların 78 bin 675'ini otomobil, 36 bin 260'ını motosiklet, 25 bin 468'ini traktör, 21 bin 415'ini kamyonet, 3 bin 986'sını kamyon, 2 bin 718'ini minibüs, 619'unu otobüs ve 443'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

En yüksek artış motosiklette

Kentte geçen yılın ağustos ayına göre en yüksek artış yüzde 13 ile motosiklette gerçekleşti. Motosikleti yüzde 8,8 ile özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 5,2 ile otomobiller takip etti.

Amasya'da ağustos ayında 4 bin 245 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Devir işlemlerinin yüzde 63,6'sını otomobiller, yüzde 13,8'ini motosikletler ve yüzde 11,8'ini kamyonetler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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