Amasya'da Modern Sulama Yöntemleriyle 12 Bin Dekar Tarım Alanı Suya Kavuştu

Amasya'da Modern Sulama Yöntemleriyle 12 Bin Dekar Tarım Alanı Suya Kavuştu
Amasya'da, su kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanmak amacıyla 38 proje hayata geçirildi ve 12 bin 440 dekar tarım alanı modern sulama yöntemleriyle sulanabilir hale getirildi. Yaklaşık 138 milyon TL harcama ile sulama altyapısı da rehabilite edildi.

Amasya'da modern sulama yöntemleriyle sulanabilen tarım arazisi varlığını arttırabilmek için bir yıllık süreçte 38 proje hayata geçirilerek 12 bin 440 dekar tarım alanı suyla buluştu.

Dünyada ve Türkiye'de su kıtlığının yaşanmaya başlamasıyla birlikte modern tarımsal sulamanın öneminin daha da arttığını belirterek Amasya İl Özel İdaresi'nin sulama yatırımları gerçekleştirdiğine değinen Amasya Valisi Önder Bakan, "Mevcut su kaynaklarımızı sürdürülebilir şekilde kullanmak gelecek nesillere karşı borcumuz ve sorumluluğumuzdur. Bu kapsamda ilimizdeki modern sulama yöntemleriyle sulanabilen tarım arazisi varlığını arttırabilmek için 1 yıllık süreçte 38 ayrı projeyi hayata geçirerek 12 bin 440 dekar tarım alanı suyla buluşturulmuştur" dedi.

Mevcut 8 bin 610 dekar tarım arazisindeki sulama alt yapısının da rehabilite edilerek tüm bu projelere yaklaşık 137 milyon 691 bin TL harcandığını anlatan Vali Bakan, yapılan çalışmalarla birlikte il genelindeki tarım arazilerinin yüzde 43,32'lik kısmının sulanabilir hale getirilerek sulu tarım yapılabilen arazi varlığının 1 milyon 104 bin 480 dekara ulaştığını açıkladı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
