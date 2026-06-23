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Amasya'da dalları kiraz bastı, bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor

Amasya'da dalları kiraz bastı, bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor
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Coğrafi işaret tescilli Amasya kirazında hasat başladı. Bu yıl 50 bin ton rekolte beklenirken, üretimin yüzde 30'u Rusya, Almanya ve Irak'a ihraç edilecek. Geçen yılki zirai donun ardından üreticiler besmele çekerek hasada başladı.

Amasya'da bul yıl dalları kiraz bastı. Coğrafi işaret tescilli Amasya kirazının hasadı başladı. Bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor. Kentte üretilen kirazların yüzde 30'u Rusya ve Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

Besmele çekerek hasada başladılar

Kiraz hasadı yapılan köylerden Yıkılgan köyünde üreticiler geçen yıl yaşanan zirai don afeti nedeniyle ürün alamadıkları ağaçlarından sarkan meyveleri Besmele çekerek topladı. Özenle toplanıp kutulara dizilen kirazların dünya pazarlarına yolculuğu başladı.

Kiraz ihracatı Rusya, Almanya ve Irak üzerinde yoğunlaşıyor

Hasat programına katılarak üreticilerle kiraz toplayan Amasya Valisi Önder Bakan, "Bu yıl 28 bin dekar alanda yaklaşık 50 bin ton rekolte bekliyoruz. Üretilen kirazların yüzde 30'u yurtdışına gönderiliyor. İhracatımız Rusya, Almanya, Irak üzerinde yoğunlaşıyor" dedi.

Amasya kirazı lezzetli ve kaliteli

Geçen yıl bahçeleri vuran zirai son afeti nedeniyle ürün alamayan çiftçilerin umutla beklediği hasat vaktinin geldiğini anlatan AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun da, "Amasya kirazı lezzetiyle, kalitesiyle, ihracata olan katkısıyla şehrimizin en önemli markalarından bir tanesi. Bu yıl bereketli bir sezon geçiyor" diye konuştu.

Hasat programına İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ile Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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