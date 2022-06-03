Amasya'da beş yıldızlı otelin inşası başlıyor - Haberler

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Amasya'da beş yıldızlı otelin inşası başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Amasya'da beş yıldızlı otelin inşası başlıyor

Amasya'da önceki belediye binasının yerine yapılacak beş yıldızlı otelin inşası gelecek hafta başlıyor.

Amasya'da önceki belediye binasının yerine yapılacak beş yıldızlı otelin inşası gelecek hafta başlıyor. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Oteli önümüzdeki turizm sezonunda hizmete açmak istiyoruz" dedi.

Otelin yapımını üstlenen firma yöneticisiyle imzaları atan Başkan Sarı, "Arkadaşlarımız Pazartesi günü yüklenici firmaya yer teslimini yapacaklar. Hafta içerisinde kamyonları ve işçileri çalışırken göreceksiniz. Amasya'mızda ayrı bir güzelliğin inşasını göreceksiniz. Niyet hayır, akıbet hayır. İnşaatın yasal süresi 300 gün. Ama biz bunu gece-gündüz çalışarak daha kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Amasyalı hemşerilerimize Hilton Otelimiz hayırlı olsun" diye konuştu.

Bu sayede tarihi şehre güzel ve uluslararası zincire sahip marka bir otel kazandıracaklarına değinen Mehmet Sarı, vadettiği projeler arasındaki otelin anahtarını da makam odasının duvarına astırdı. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Sarı Amasya Ekonomi Haberler

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