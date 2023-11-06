Amasya'da 32 yerli ve milli TOGG aracı bulunuyor

Amasya'da resmi kurum ve vatandaşlarda olmak üzere toplam 32 yerli ve milli TOGG marka araç bulunuyor. Her geçen gün sayıları artan yerli ve milli araç TOGG, resmi kurumların yanında vatandaşlardan da oldukça ilgi görüyor. Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, yerli ve milli aracın Amasya'da 32 adet bulunmasının önemini vurgulayarak, otomobilin yurt dışına satılmasını ve dünyada da görülmesini beklediklerini ifade etti.

Amasya'da resmi kurum ve vatandaşlarda olmak üzere toplam 32 yerli ve milli TOGG marka araç bulunuyor.

Her geçen gün sayıları artan yerli ve milli araç TOGG, resmi kurumların yanında vatandaşlardan da oldukça ilgi görüyor. Amasya'daki 32 TOGG'un 1'i Amasya Ticaret ve Sanayi Odasında diğeri Amasya Valiliğinde ve 30'u ise vatandaşlarda bulunuyor.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, "Yerli ve milli aracımız Amasya'ya geldi. Amasya'da 32 tane oldu. 32 sayısının önemi Amasya gibi bir ilde aslında halkımızda karşılık buldu, beğenildi, sevildiği anlamına geliyor. Bunun için başta Cumhurbaşkanımıza, sonra Rifat Hısarcıklıoğlu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabii bu otomobilin daha gelişerek yurt dışına satılmasını bekliyorum, dünyada görmek istiyoruz. Ülkemiz yollarında gördük, şimdi sıra dünya yollarında." dedi.