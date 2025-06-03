ALZ Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı 18 Haziran'da Başlıyor

ALZ Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı, 18 Haziran'da ziyarete açılıyor. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Bu fuar yalnızca ticari bir etkinlik değil, ilimizin 400 milyon metreküplük mermer rezervinin, 6.9 milyon metreküplük yıllık üretim kapasitesinin ve 231 milyon doları aşan ihracatının küresel vitrine taşınacağı bir platform olacaktır" dedi.

Türkiye'nin önemli doğal taş üretim merkezlerinden Afyonkarahisar, bu yıl en büyük blok mermer fuarına ev sahipliği yapacak. ALZ Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı, 18- 21 Haziran tarihleri arasında Afyonkarahisar Uluslararası Fuar, Kongre ve Gösteri Alanı'nda gerçekleştirilecek. Fuar, mermer sektöründe faaliyet gösteren üretici, ihracatçı, ithalatçı, yerli ve yabancı alıcılar ile sektör profesyonelleri için yılın en kapsamlı buluşma noktası olacak.

Fuarın tanıtım toplantısında konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, fuarın kentin doğal taş sektöründeki eşsiz mirasını ve gücünü dünyaya duyuracak önemli bir vizyon proje olduğunu vurguladı. Vali Yiğitbaşı, "Bu fuar yalnızca ticari bir etkinlik değil, ilimizin 400 milyon metreküplük mermer rezervinin, 6.9 milyon metreküplük yıllık üretim kapasitesinin ve 231 milyon doları aşan ihracatının küresel vitrine taşınacağı bir platform olacaktır. Afyonkarahisar dünyanın en seçkin doğal taş rezervlerinden biridir. Fuarımızda bin 500'ün üzerinde mermer bloğu, 200'den fazla firma tarafından sergilenecek. Çin, ABD, Hindistan gibi pek çok ülkeden alım heyetlerini ağırlayacağız. 15 bin 775 metrekarelik alanda kuracağımız fuarımız, şehrimizi küresel pazarda daha güçlü bir konuma taşıyacak. Bizler, valilik ve tüm paydaşlarımızla bu büyük organizasyonu heyecan içinde hayata geçiriyoruz. Bölgemizde binlerce kişiye istihdam sağlayan bu sektör, sosyal kalkınmamızın da lokomotifi konumunda. Afyonkarahisar, özgüvenle, inançla, ortak akıl ile attığı güçlü adımlara bir yenisini ekleyecek. Bu güçlü hikayenin ortaya çıkmasına emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Fuara yurt dışından da katılım olacak

Fuar çerçevesinde Türkiye'nin 25'ten fazla üretim bölgesinden getirilecek bin 500'ün üzerinde doğal taş bloğunun 200'den fazla katılımcı firma tarafından sergileneceği kaydedildi. Fuar ziyaretçileri Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bucak, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Isparta, Karaman, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Marmara Adası, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve diğer bölgelerden gelen mermer bloklarını tek lokasyonda inceleme imkanı bulacak. Mermer ocağı makinaları, kesim ve taşıma sistemleri, işleme makinaları, sarf malzemeler ve doğal taş sanat eserleri de fuarda yer alacak.

Fuar süresince Çin, Hindistan, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Suriye, Ürdün, Kuveyt, Kanada, Libya, Suudi Arabistan ve Irak'tan alım heyetlerinin ağırlanacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR