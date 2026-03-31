ALTSO Başkanı Erdem: 'Kredi kullanılarak tatil yapılması sektöre katkı sağlayacak'

Alanya Sanayi ve Ticaret Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Mart ayı yönetim kurulu toplantısında Ziraat Bankası'nın tatil finansmanı uygulamasını hayata geçirdiğini ve vatandaşların kredi kartı limitinden bağımsız olarak kredi kullanarak tatil yapabilmesinin sektöre katkı sağlayacağını dile getirdi.

Meclis Başkanı Mehmet Kural başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'da katılarak, Eray Erdem ve meclis üyeleri ile bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ALTSO Başkanı Eray Erdem, Mart ayı yönetim kurulu faaliyetleri ile ilgili olarak meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Erdem, Ramazan ayı dolayısıyla Konaklı, Alanya merkez ve Mahmutlar'da düzenlenen iftar programlarında üyeler ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, birlik ve beraberlik ortamının güçlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bunun yanı sıra dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer alan ITB Berlin Turizm Fuarı'na Alanya'nın tüm paydaşlarıyla birlikte katıldıklarını ifade eden Erdem, fuarda gerçekleştirilen görüşmelerin turizm sezonu açısından önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

Turizm sektörünün güncel sorunlarına da değinen Erdem, kredi kartı limitlerindeki düşüşün ardından iç pazara yönelik alternatif çözümler üzerinde çalıştıklarını ve bu girişimlerin olumlu sonuçlar vermeye başladığını ifade etti. Yapılan girişimler sonucunda Ziraat Bankası'nın tatil finansmanı uygulamasını hayata geçirdiğini belirten Erdem, vatandaşların kredi kartı limitinden bağımsız olarak kredi kullanarak tatil yapabilmesinin sektöre katkı sağlayacağını dile getirdi. Mart ayı içerisinde kamu kurumları, meslek odaları ve sektör temsilcileriyle de bir dizi ziyaret ve görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Erdem, bu temaslarda Alanya'nın tarımsal üretim potansiyeli, esnafın kredi imkanları, turizm sektörü ve ulaşım hizmetleri gibi birçok başlığın ele alındığını belirtti. Erdem, Alanya'nın ekonomik ve sosyal gelişimi için kamu ve özel sektörün ortak akıl ve iş birliği içerisinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Rektör Türkdoğan Teknokent A.Ş'yi anlattı

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan da ALTSO meclis üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda Alanya'nın eğitim, bilim ve ekonomik gelişimine katkı sağlayabilecek ortak projeler ele alınırken, üniversite ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Rektör Türkdoğan ayrıca, ALTSO'nun kurucu ortakları arasında yer aldığı Alanya Teknokent A.Ş. bünyesinde yürütülen çalışmalar ile üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik projeler hakkında meclis üyelerini bilgilendirerek soruları yanıtladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı