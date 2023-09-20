ALTSO Başkanı Eray Erdem: Güzelbağ ALTSO İmalatçılar Küçük Sanayi Sitesi imar planı kesinleşti

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Güzelbağ ALTSO İmalatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile Antalya Büyükşehir Meclisi'nde kabul edilen imar planına itiraz gelmediği ve planın askıdan indiğini söyledi. Başkan Erdem, 'Sırada 18. Madde uygulamasının devamı var' dedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Güzelbağ ALTSO İmalatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile Antalya Büyükşehir Meclisi'nde kabul edilen imar planına itiraz gelmediği ve planın askıdan indiğini söyledi. Başkan Erdem, "Sırada 18. Madde uygulamasının devamı var" dedi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, kooperatifin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının askıdan indiğini belirterek" Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yapılan askı işleminin ardından planlar artık kesinleşti. Bundan sonraki süreçte 3194/18. Madde kapsamında imar uygulaması tamamlandıktan sonra küçük sanayi sitesi yapımı için inşaat ruhsatı alınması safhasına geçilecektir" dedi. - ANTALYA