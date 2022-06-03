Altıntaş'ta etkili olan dolu ekili alanlarda zarara yol açtı - Haberler

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Altıntaş'ta etkili olan dolu ekili alanlarda zarara yol açtı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Altıntaş'ta etkili olan dolu ekili alanlarda zarara yol açtı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinin bazı köylerinde etkili olan dolu, ekili alanlarda zarara yol açtı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinin bazı köylerinde etkili olan dolu, ekili alanlarda zarara yol açtı.

Kütahya İl Tarım Müdürü Orhan Özçalık konuyla ilgili yaptığı açıklamada," Altıntaş ilçemizin, Murathanlar, Yapılcan, Yolçatı, Çakırsaz, Beşkarış, Erenköy, Altıntaş, Çayırbaşı köyleri ile kısmen de Eymir köyünde yağan dolu nedeniyle maalesef buğday, arpa, mısır, pancar, haşhaş ve benzeri mahsullerde zarar meydana geldi. Arkadaşlarım sahada hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Rabbim küçük büyük tüm afetlerden hepimizi muhafaza eylesin. Altıntaşlı çiftçi dostlarımıza büyük geçmiş olsun" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Orhan Özçalık Altıntaş Kütahya Ekonomi Haberler

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