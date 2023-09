Altınordu Belediyesi Balıkçılara Maddi Destek Sağladı

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçedeki tekne sahibi balıkçılara 5 bin büyük tekne sahibi balıkçılara ise 10 bin TL maddi destek sağlandı.

Geçen yıl devreye aldığı sosyal destek paketiyle ekmeğini denizden çıkaran küçük ölçekli 71 balıkçıya 5 bin 275 litre mazot desteği sağlayan Altınordu Belediye Başkanı Akın Tören, Kumbaşı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen programda yeni sosyal destek paketini açıkladı. Tekne bakım malzeme desteği çerçevesinde küçük tekneler için 5 bin TL, büyük tekneler için ise 10 bin TL nakdi destekte bulunulacak.

Düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Aşkın Tören, her şartta üreten ve kendi kendine yeten şehir vurgusu yaparak, bunun altyapısını oluşturduklarını söyledi. Geçen yıllarda her kesime ulaşacak destek paketleri açıkladıklarını belirten Başkan Tören "Öğrencisinden esnafına, çiftçisinden balıkçısına, şoföründen arıcısına, sanatçısından sporcusuna ve dar gelirli kardeşlerimize ulaşmak için elimizden geleni yaptık. Şehir bir bütündür. Şehri var eden, yediden yetmişe herkesin gösterdiği dayanışmadır. Emekçisiyle, sermayedarı ile hepimiz Altınordu için çalışıyoruz. Biz, gücümüz oldukça, her hususta, zor anlarında vatandaşımıza, esnafımıza, farklı meslek gruplarına katkı sunmada, kendimizi mutlak mesul kabul ediyoruz" diye konuştu.

Ordu'da yaklaşık bin kişinin balıkçılık sektöründen geçimini sağladığını ve balıkçıların 8 ay boyunca denizde rızık arayacaklarını aktaran Tören, "Altınordu Belediyesi olarak yaşanan ekonomik olumsuzluklardan etkilenen küçük ölçekli balıkçılarımıza geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yanında olmak istedik, olmaya da devam edeceğiz inşallah. Geçen yıl 5 bin litreden fazla mazotu siz kardeşlerimle paylaşmıştık. Bu sene de tekne bakım malzeme desteği çerçevesinde küçük tekneler için 5 bin TL, büyük tekneler için 10 bin TL nakdi destekte bulunacağız. Bunun yanı sıra tüm teknelerimizde çalışan emekçi kardeşlerimize denizci yağmurluğu, denizci tulumu, çizme ve Türk bayrağı vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Programda konuşan Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir ve Melet Irmağı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Cemil Yılmaz, desteklerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. - ORDU