Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BERLİN (AA) – Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi ve teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla bir yılı aşkın sürenin ardından ilk kez 3 bin 500 doların altına indi.

Gün içinde satış baskısının artmasıyla 3 bin 469 dolara kadar gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gören altının onsu Türkiye saatiyle 16.50 itibarıyla 3 bin 476 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

Düşüş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı, aylık bazda??????? yüzde 10'dan??????? fazla değer kaybetti. Yılbaşında kaydettiği yaklaşık 5 bin 600 dolarlık tarihi zirvesinden bu yana yaşadığı gerileme ise yüzde 38'in??????? üzerine çıktı.

ABD'de PCE enflasyonu yüzde 3,8 ile Fed hedefinden uzaklaştı

Altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan en temel unsurların başında, yüksek seyreden enflasyon ve Fed'in sıkı para politikasına devam edeceği beklentisi geliyor.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Fed'in öncelikli enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,8 artış kaydetti. Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek PCE fiyat endeksi ise yıllık yüzde 3,3 ile piyasa beklentilerinin 0,1 puan üzerinde gerçekleşti.

Ayrıca ABD ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme verisinin yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,3'e revize edilmesi, ekonomideki canlılığın sürdüğünü ortaya koydu. Söz konusu verilerin ardından para piyasalarında Fed'in aralık ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 96-97 bandında fiyatlanmaya başladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışının değerlendirilmesi gerektiğine yönelik açıklamaları ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 4,93-5,00 bandında seyretmesi de faiz getirisi olmayan altına olan talebi zayıflattı.

Analistler, şubat ayı sonunda başlayan ABD-İran savaşının enerji maliyetlerini artırarak enflasyonu körüklediğini ve faiz indirimi beklentilerini 2027 sonrasına ötelediğini belirtiyor.

Teknoloji hisselerindeki satış ve tarife tehditleri değerli metalleri baskılıyor

Öte yandan, ABD'nin Çin ve Avrupa Birliği (AB) menşeli ürünlere yönelik yeni gümrük vergisi planları ile küresel borsalarda yapay zeka ve teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan satış dalgası emtia piyasalarını da olumsuz etkiledi. Diğer varlık sınıflarındaki zararlarını telafi etmek isteyen yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla altın satışına yöneldiği ifade ediliyor.

Altın fiyatlarındaki gerileme diğer değerli metallere de yansıdı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 3'ü aşan kayıpla 39 dolara inerken, platin ve paladyum fiyatları da sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2,5 değer kaybetti.

Kaynak: AA