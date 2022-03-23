Altının kilogramı 921 bin 650 liraya yükseldi - Haberler

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Altının kilogramı 921 bin 650 liraya yükseldi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 921 bin 650 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 921 bin 650 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 921 bin 650 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 913 bin 650 lira, en yüksek 922 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artarak 921 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 824 milyon 265 bin 902,13 lira, işlem miktarı ise 896,08 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 824 milyon 265 bin 902,13 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış912.000,001.933,35
En Düşük913.650,001.905,00
En Yüksek922.900,001.940,00
Kapanış921.650,001.940,00
Ağırlıklı Ortalama918.430,001.934,52
Toplam İşlem Hacmi (TL)824.265.902,13

Toplam İşlem Miktarı (Kg)896,08

Toplam İşlem Adedi58

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Haberler

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