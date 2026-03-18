Altının kilogram fiyatı 7 milyon 120 bin liraya düştü

Güncelleme:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 120 bin liraya indi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 120 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 95 bin lira, en yüksek 7 milyon 265 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,4 düşüşle 7 milyon 120 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 220 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 17 milyar 514 milyon 531 bin 1 lira, işlem miktarı ise 2 bin 453,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 17 milyar 852 milyon 615 bin 125,81 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Denizbank, Yapı ve Kredi Bankası, Zirve Değerli Madenler ile NTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış7.220.000,005.070,00
En Düşük7.095.000,004.900,00
En Yüksek7.265.000,005.079,00
Kapanış7.120.000,004.985,25
Ağırlıklı Ortalama7.191.125,965.014,85
Toplam İşlem Hacmi (TL)17.514.531.000,94
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.453,53
Toplam İşlem Adedi290
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
