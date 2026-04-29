Altının kilogram fiyatı 6 milyon 592 bin 200 liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 592 bin 200 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 592 bin 200 lira, en yüksek 6 milyon 730 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 düşüşle 6 milyon 592 bin 200 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 660 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 888 milyon 281 bin 640,56 lira, işlem miktarı ise 1042,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 892 milyon 90 bin 324,93 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Fours Kıymetli Madenler, Şems Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.660.000,004.555,00
En Düşük6.592.200,004.530,00
En Yüksek6.730.000,004.610,00
Kapanış6.592.200,004.556,10
Ağırlıklı Ortalama6.622.483,754.562,87
Toplam İşlem Hacmi (TL)6.888.281.640,56

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.042,76

Toplam İşlem Adedi111

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Belçika Savunma Bakanı Francken: Seksi bir ordumuz var

Açıklama Avrupa ülkesinin bakanından: Seksi bir ordumuz var
Görenleri dehşete düşüren yarasa! Uzmanların açıklaması şaşkınlık yarattı

Görüntü dehşete düşürdü, uzmanların yorumu ters köşe yaptı
Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu

İşte Türkiye Kupası'nın oynanacağı şehir

Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
33 yaş büyük şarkıcı ile aşk Yaşıyor: Genç sevgiliden şok eden savunma!

33 yaş büyük şarkıcı ile aşk Yaşıyor: Genç sevgiliden ilginç savunma!
Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet

Fenerbahçe'den bomba karar! Stadyum dolup taşacak