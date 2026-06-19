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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 300 bin liraya geriledi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,3 düşüşle 6 milyon 300 bin liradan kapattı. İşlem hacmi 9 milyar lirayı aştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 300 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 200 bin lira, en yüksek 6 milyon 532 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 düşüşle 6 milyon 300 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 385 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 2 milyon 617 bin 227,01 lira, işlem miktarı ise 1441,73 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 38 milyon 958 bin 402,77 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Uğuraş Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.385.000,004.290,00
En Düşük6.200.000,004.102,00
En Yüksek6.532.000,004.172,00
Kapanış6.300.000,004.172,00
Ağırlıklı Ortalama6.277.143,324.138,11
Toplam İşlem Hacmi (TL)9.002.617.227,01

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.441,73

Toplam İşlem Adedi227

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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