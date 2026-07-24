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Borsa İstanbul'da altının kilogram fiyatı düştü

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 160 bin 999 liraya indi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 160 bin 999 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 120 bin lira, en yüksek 6 milyon 163 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 160 bin 999 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 185 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 285 milyon 409 bin 241,25 lira, işlem miktarı ise 537,30 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 309 milyon 35 bin 261,18 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Has Gümüş Değerli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.185.000,004.032,50
En Düşük6.120.000,004.000,00
En Yüksek6.163.000,004.058,00
Kapanış6.160.999,004.058,00
Ağırlıklı Ortalama6.143.593,924.019,56
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.285.409.241,25

Toplam İşlem Miktarı (Kg)537,30

Toplam İşlem Adedi43

Kaynak: AA
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