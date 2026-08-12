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Gram altın yükselişte: 6 bin 738 lira

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Gram altın, dünkü düşüşün ardından bugün yüzde 0,5 artışla 6 bin 738 liradan işlem görüyor. Altının onsu 4 bin 388 dolar. Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'daki diplomatik süreçler altının yönünü etkiliyor. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri piyasaların odağında.

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 738 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 6 bin 702 liradan tamamladı.

Bugüne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 bin 738 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 35 liradan, Cumhuriyet altını da 43 bin 927 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 0,5 yükselişle 4 bin 388 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizlikler devam ederken ABD ile İran'ın merkezde yer aldığı, diğer ülkelerin de dahil olduğu Orta Doğu'daki diplomatik süreç, altının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Piyasalarda bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek faiz politikası açısından sinyaller verebileceği beklentisi mevcut. Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyledi.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında devam eden görüşmelerden henüz sonuç çıkmamasına karşın, dün Katar, Umman ve İran arasında devam eden Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığını açıkladı.

Öte yandan, ABD askeri güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye daha müdahale etmesi bölgede kalıcı barışı kapsayacak bir anlaşmaya yönelik soru işaretlerini artıran unsur oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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