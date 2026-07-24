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Gram altın 6.135 TL'ye geriledi, ons altın düşüşte

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- Çeyrek altın 10 bin 72 liradan, cumhuriyet altını 40 bin 134 liradan satılıyor

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 135 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izlenen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 azalışla 6 bin 153 liradan tamamladı.

Yeni güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 135 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 72 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 134 liradan satılıyor.

Orta Doğu'da devam eden ABD ile İran arasındaki gerilim altının yönü üzerindeki baskısını sürdürüyor.

ABD'nin İran'a saldırıları sürerken Başkan Donald Trump'ın "büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak" düşündüğü iddia edildi. İran da bölgedeki ABD üslerini hedef almaya devam etti.

İran basını, ABD'nin Irak sınırına yakın Ahvaz kentini füzelerle hedef aldığını ve Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki çatışma riskinin Kızıldeniz'e de sıçraması, petrol tedarikine ilişkin mevcut endişeleri daha da artırırken, petrol fiyatlarındaki belirgin yükselişler dünya genelinde enflasyon korkularını körüklemeye devam etti.

Küresel enerji tedariki için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda süren gerilim ve bunun Kızıldeniz'e sıçrama ihtimalinin artmasıyla dün Brent petrol yüzde 4,7 yükselerek varil başına 94,9 dolara çıktı ve 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri olumsuz etkilerken mevcut sıkılıkta merkez bankalarının gelecek dönemde olası "şahin" adımlarına yönelik endişeleri artırdı.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplam 2 kez faiz artışı yapabileceği ihtimali güçlü şekilde fiyatlanmaya başlandı. Bankanın eylül veya ekim toplantılarının birinde atacağı "şahin" adımın ardından aralıkta da ilave faiz artışı yapacağına ilişkin tahminler yüzde 78'e çıktı.

Altının onsu 4 bin 29 dolardan alıcı buluyor

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yüzde 4,71'de dengelenirken, dün yüzde 0,4 artışla 101,5 seviyesine yükselen dolar endeksi yeni işlem gününde yatay seyrediyor.

Altının ons fiyatı, dün Fed'in ilave faiz artışlarına gidebileceği beklentilerinin artması, güçlü dolar ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle yüzde 2 düşerek 4 bin 49 dolara indi. Ons altın yeni günde de yüzde 0,5 azalışla 4 bin 29 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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