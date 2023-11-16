Altının gramı 1.814 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.806 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.814 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.990 liradan, cumhuriyet altını 12.200 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,35 yükselişle 1.965 dolar seviyesinde bulunuyor.

FED'İN FAİZ ARTIRIMLARINA ARA VERMESİ BEKLENİYOR

Analistler, Çin ekonomisinde resesyon endişelerinin güçlenmesinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen görüşmeden alınan negatif sinyallerin etkisiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade etti.

ABD'de enflasyonun beklentilerden daha hızlı yavaşlamasının ardından, dün açıklanan verilere göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de ekimde aylık yüzde 0,5 ile Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydederken, yıllık yüzde 1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, bankanın gelecek yıl haziran ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağına yönelik tahminler güç kazandığını aktardı.

ONS ALTINDA 1.980 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 ve 1.990 seviyelerinin direnç, 1.950 ve 1.940 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.