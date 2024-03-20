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Yatırımcıları dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

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Altının gramı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak 2 bin 245 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 765 liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 310 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 156 dolardan alıcı buluyor.

Dün 2 bin 244 liradan günü kapatan gram altın, yeni günde 2 bin 245 lira seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.00 itibarıyla çeyrek altın 3 bin 765 liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 310 liradan satılıyor.

PİYASALAR ABD MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI BEKLİYOR

Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu söyledi.

Bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği" ve ekonomiye ilişkin tahminlerinde bu sinyallerin bulunabileceğine işaret eden analistler, Powell'ın açıklamalarındaki satır aralarının da ilk faiz indiriminin ne zaman başlayacağına ilişkin tahminler açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün yurt dışında Fed'in para politikası kararları ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 170 ve 2 bin 190 doların direnç, 2 bin 150 ve 2 bin 130 doların destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Cumhuriyet Altını Döviz Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

csd zbn:

YAV KAÇ OLURSA OLSUN ANLAYIN İSTERSE EKONOMİ ÇÖKSÜN HANİ TERLİĞE OY VERENLER VARYA BİZDE EKONOMİ ÇÖKSEDE CUMHURA OY VERİRİZ BİZ VATANI SATANLARDAN DEĞİLİZ

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Samet Yalçın:

arkadaş bırakın şu fanatikliği ya. takım küme düşüyor hala şampiyonuz diye geziyorsunuz. Keskin sirke küpüne zarar. Herkes hak etiği şekilde yaşar. bundan dolayı artık üzülmüyorum. Parası olanlara selam olsun. Olmayanlar benden uzak olsun.

yanıt11
yanıt0
samet zeybek:

2.245 liraya nerde altın var söyleyin 10 kilo alalım şuan 2500 lira altının gramı

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