Yatırımcıları dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün 2 bin 244 liradan günü kapatan gram altın, yeni günde 2 bin 245 lira seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.00 itibarıyla çeyrek altın 3 bin 765 liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 310 liradan satılıyor.

PİYASALAR ABD MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI BEKLİYOR

Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu söyledi.

Bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği" ve ekonomiye ilişkin tahminlerinde bu sinyallerin bulunabileceğine işaret eden analistler, Powell'ın açıklamalarındaki satır aralarının da ilk faiz indiriminin ne zaman başlayacağına ilişkin tahminler açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün yurt dışında Fed'in para politikası kararları ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 170 ve 2 bin 190 doların direnç, 2 bin 150 ve 2 bin 130 doların destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.