Altın güne yükselişle başladı! Gram 1.650 lira seviyesinde
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.650 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.711 liradan, cumhuriyet altını 10.944 liradan satılıyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa yüzde 0,06 değer kaybıyla 1.646 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, ons altından bulduğu destekle yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 1.650 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.711 liradan, cumhuriyet altını 10.944 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,20 artışla 1.893 dolardan işlem görüyor.ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin beklentilerin üzerinde güçlü kaldığına işaret ederken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai politika faizini nerede belirleyeceğine yönelik soru işaretlerini artırıyor.
Banka'nın gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlamaları güçlü kalmaya devam etse de yılın geri kalanında hangi adımları atacağı belirsizliğini koruyor.
Analistler, söz konusu belirsizliklerin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.875 doların destek, 1.905 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.