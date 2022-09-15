Altının gram fiyatı 991 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 996 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 991 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.619 lira, Cumhuriyet altını da 6.781 liradan satılıyor. ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak, 1.685,7 dolar ile 21 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini test eden altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının 0,6 altında 1.688 dolardan işlem görüyor.

75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI YOLDA

Analistler, enflasyon, resesyon ve ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek haftaki toplantısında "şahin" duruşunu koruyacağı endişeleri ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazandığını söyledi.

Fed'in gelecek haftaki toplantısında, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimalinin fiyatlamalara girdiğini vurgulayan analistler, para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 30 düzeyinde bulunduğunu dile getirdi.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ticaret dengesi ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 doların destek, 1.700 ve 1720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.