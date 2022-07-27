Altının gram fiyatı 988 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 903 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.610 lira, cumhuriyet altını da 6.433 liradan satılıyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 985 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 988 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.621 lira, Cumhuriyet altını da 6.620 liradan satılıyor. Dün, yüzde 0,1 azalışla günü 1.717,4 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.719 dolardan işlem görüyor. 75 BAZLIK ARTIŞ BEKLENİYOR Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde yatırımcıların temkinli davrandıklarını söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edilirken, Fed üyelerinin net sözle yönlendirmelerine karşın yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapılabileceği beklentisi de korunuyor. PİYASALARDA SON DURUM Tahvil piyasalarında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki farkın kapanmaya devam ederek 30 baz puana indiğini anımsatan analistler, söz konusu fiyatlamanın ABD ekonomisinin resesyona gireceği beklentisini güçlendirdiğini dile getirdi. Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. Ekonomi AA / Muhammed Said Tanıl Tam Gemi Şok Denemeleri Fed Finans Ekonomi Haberler

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